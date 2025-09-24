Itapira recebe trator agrícola do Governo do Estado para reforçar apoio ao produtor rural

Equipamento será utilizado em ações da Secretaria Municipal de Agricultura e fortalece o setor rural do município

A Prefeitura de Itapira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, recebeu nesta terça-feira (23) um novo trator agrícola do Governo do Estado de São Paulo. O equipamento foi entregue em cerimônia realizada na Fazenda Santa Eliza, em Campinas, e recebido pelo secretário municipal de Agricultura, Noé Massari, que representou o prefeito Toninho Bellini.

O trator será incorporado à frota municipal e utilizado em diversas ações de apoio aos pequenos e médios agricultores de Itapira, fortalecendo o trabalho da pasta e contribuindo para o desenvolvimento do setor rural no município.

A entrega faz parte de um investimento de R$ 86 milhões do Governo do Estado, por meio dos programas Patrulha Rural e Agro SP + Seguro. Ao todo, foram entregues 304 máquinas agrícolas, entre tratores, rolos compactadores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, roçadeiras hidráulicas e caminhões-pipa, distribuídos para mais de 250 municípios paulistas.

O secretário Noé Massari destacou a importância do novo equipamento. “Esse trator será fundamental para ampliarmos nosso apoio aos produtores locais, reforçando o compromisso da administração em fortalecer a agricultura de Itapira e oferecer melhores condições de trabalho no campo”, afirmou.

Durante o evento, também foi assinada uma resolução conjunta entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Defesa Civil do Estado de São Paulo, estabelecendo a integração dos programas Agro SP + Seguro e AgroClimaSP. A medida amplia a prevenção e resposta a incêndios e desastres climáticos no meio rural, promovendo monitoramento climático, emissão de alertas e capacitação técnica de agentes municipais.