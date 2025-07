Itapira tem quatro cães adotados após participação do CAAMI em feira promovida por empresa local

Ação em parceria com a iniciativa privada reforça importância da adoção responsável e amplia as chances de acolhimento para animais resgatados

Quatro cães resgatados de situação de maus-tratos e vulnerabilidade que estavam acolhidos no CAAMI (Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira) foram adotados no último sábado, 19, após participação do serviço no ‘Arraiá do Pet’, promovido pela Euroterra Empreendimentos Imobiliários.

Alfredo, Hope, Mel e Vicente, todos já adultos e castrados, estão em processo de adaptação em suas novas casas e seguem sendo acompanhados pelas equipes da Divisão de Proteção e Bem Estar Animal e do próprio CAAMI. Alfredo e Hope, que agora se chamam Trovão e Esperança, foram adotados pela mesma família.

“Foi um resultado excelente. Levamos quatro animais para a feira e todos foram adotados. Estamos organizando as equipes para que essa participação em eventos semelhantes ocorra com uma frequência regular”, avaliou o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Florence. “Somos muito gratos à Euroterra por promover esse evento e convidar o CAAMI e também ONGs de causa animal da cidade. Esse envolvimento de outros setores da sociedade é muito importante”, complementou.

O Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira (CAAMI) é um espaço dedicado ao cuidado, proteção e bem-estar de animais em situação de vulnerabilidade. Criado pela Lei Municipal nº 6.114/2021, tem como missão principal combater os maus-tratos, oferecendo resgate, acolhimento, tratamento inicial e castração a cães e gatos vítimas de abandono, violência ou condições graves de saúde, e depois facilitar a adoção dos mesmos.

Todo o processo de adoção é acompanhado pela Divisão de Proteção e Bem Estar Animal e pelo CAAMI para garantir plenas condições de adaptação dos animais e controle de fugas. No site https://itapira.sp.gov.br/pagina-secretaria/caami/160 é possível acessar o álbum com todos os animais disponíveis para adoção e também conhecer um pouco mais da história de cada um. O CAAMI está localizado na Rodovia SP 147, KM 44,2 (ao lado do Almoxarifado Municipal) e pode ser contatado pelo telefone (19) 3913-9475.