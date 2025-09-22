Jaguariúna abre inscrições para curso gratuito de panetones

Parceria com Senai e Sebrae oferece capacitação para quem deseja empreender com doces natalinos

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir inscrições para mais um curso gratuito voltado à qualificação profissional. Desta vez, a oportunidade é para quem quer aprender a fabricar e vender doces natalinos.

A iniciativa tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, e se estendem até sexta-feira, dia 26, das 9h às 16h, diretamente no Fundo Social – Rua Cândido Bueno, 792 – Centro. Para se inscrever, é necessário apresentar RG e Cartão Cidadão.

As aulas, teóricas e práticas, estão previstas para os dias: 08, 09, 10, 14, 15, 16 e 17/10 das: 08h às 12h.

O Fundo Social destaca que “o curso é uma oportunidade prática e acessível para quem deseja aprender uma nova atividade e empreender”, reforçando o compromisso do setor em oferecer programas que ampliem as chances de empregabilidade e autonomia financeira da população.