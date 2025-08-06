Jaguariúna abre programação do Agosto Lilás com roda de conversa sobre violência contra a mulher

Primeiro encontro do mês abordou mitos e verdades sobre o tema e reforçou a importância da rede de apoio

A programação do Agosto Lilás em Jaguariúna começou nesta terça-feira (6) com um encontro no CRAS Nassif, voltado às famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF). O evento teve como tema “Violência contra a Mulher – Mitos e Verdades” e reuniu especialistas como a escrivã Amanda Catão, do setor de Proteção à Mulher da Delegacia de Jaguariúna, e a psicóloga Vitória Ignacio, que trouxeram reflexões e informações importantes.

A atividade foi realizada em forma de roda de conversa, com dinâmicas que abordaram frases e situações comuns, desmistificando ideias que naturalizam comportamentos violentos. Também foi reforçada a importância do não julgamento, da rede de serviços públicos e da rede de apoio comunitária e familiar.

Além de informar, o encontro fortaleceu o papel da rede de proteção no município, promovendo empoderamento feminino e acesso aos direitos fundamentais.

✅ A programação segue com:

📍 Dias 7 e 8/08, 9h – “Direitos da Mulher”, no Parque Florianópolis

📍 Dia 12/08, 9h30 – Reunião do Conselho da Mulher, na Casa da Mulher

📍 Dias 12/08 (14h) e 13/08 (9h) – “Lei Maria da Penha”, no CRAS Cruzeiro do Sul

📍 Dia 14/08, 14h – Encerramento com o tema “Ciclo da Violência Doméstica”, no CRAS Centro

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.