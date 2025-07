Jaguariúna amplia atendimento veterinário para animais não convencionais

Consultas com especialista passam a ser semanais e incluem possibilidade de cirurgias para pets exóticos, como coelhos, hamsters e tartarugas

A Prefeitura de Jaguariúna vai ampliar o atendimento de animais não convencionais no Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna. A partir da próxima semana, o veterinário especialista em pets não convencionais – coelhos, hamsters, tartarugas exóticas, entre outros – passará a atender semanalmente, todas as quartas-feiras, das 8h às 12h.

Outra novidade é a realização de cirurgias nesses animais, que serão definidas após avaliação do especialista.

O atendimento é feito por Roberto Stevenson, médico veterinário especialista em animais exóticos e silvestres, e começou em junho deste ano, inicialmente a cada 15 dias. Devido à grande procura pelos tutores, o Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Jaguariúna decidiu ampliar o serviço.

Para agendar as consultas com o especialista, o cidadão deve entrar em contato com o Posto Veterinário pelo telefone (19) 3867-9700 – ramais 3054 e 3055 ou pelo WhatsApp (19) 92001-2131 (somente mensagens).

O Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna fica na Rua Maurício Silva, s/nº, no bairro Roseira de Baixo.

Foto: divulgação