JAGUARIÚNA BUSCA O OCTACAMPEONATO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS NO FINAL DE SEMANA
Com o objetivo de conquistar o octacampeonato nos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, Jaguariúna terá pela frente um final de semana decisivo com disputas em diferentes modalidades.
Os jogos acontecem neste sábado e domingo, dias 18 e 19, em Pedreira, e definirão a classificação final da competição.
Segundo a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, a expectativa é bastante positiva uma vez que Jaguariúna estará presente em cinco finais — dentre oito possíveis — e ainda disputa três terceiros lugares, resultados que também somam pontos importantes na classificação geral. A briga pelo título envolve também Pedreira e Holambra. As três cidades chegam à reta final com chances de conquistar o troféu de campeã geral.
Sábado – 18
A programação começa com a disputa do 3º lugar do vôlei feminino sub-17, entre Holambra e Jaguariúna, às 8h, no Ginásio do Clube Náutico. Em seguida, no mesmo local, às 11h, acontece a final do vôlei masculino sub-17, também entre as duas cidades.
No período da tarde as disputas serão no Ginásio do Santa Sofia, com três partidas decisivas:
Final do futsal masculino sub-12: Serra Negra x Jaguariúna, às 14h; disputa de 3º lugar do futsal masculino sub-14: Amparo x Jaguariúna, às 15h e final do basquete masculino sub-17: Jaguariúna x Pedreira, às 17h.
Domingo – 19
As equipes jaguariunenses estarão envolvidas em três jogos decisivos. No Ginásio do Santa Sofia, às 9h30, o futsal feminino sub-17 enfrenta Holambra pela disputa do 3º lugar. Já no Campo do Jardim Triunfo, acontecem duas finais: futebol masculino sub-13: Holambra x Jaguariúna, às 10h20 e futebol masculino sub-15: Jaguariúna x Águas de Lindóia, às 11h25.
Foto: Divulgação SEJEL