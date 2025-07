JAGUARIÚNA CONVENTION BUREAU INICIA ATIVIDADES E APRESENTA CALENDÁRIO DE EVENTOS

O Jaguariúna Convention and Visitors Bureau (JCVB) realizou na noite desta terça-feira, dia 15 de julho, sua primeira reunião, na sede da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna. O JCVB conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

O encontro contou as presenças do prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Camargo Bruscato, e do presidente do JCVB, Valdomiro Poliselli Júnior.

Segundo a secretaria, um dos temas discutidos na reunião foi o turismo equestre e a construção de uma nova arena em Jaguariúna, que deverá potencializar o esporte com cavalos na cidade. Jaguariúna é reconhecida como a “capital nacional do cavalo”.

Também foi apresentado o calendário municipal de eventos de Jaguariúna, uma ação realizada pelo JCVB em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna.

“Jaguariúna é a cidade do rodeio e do cavalo. Temos que fomentar e acreditar nisso e fazer com que a população compre essa ideia. Hoje uma semente é plantada aqui para que dê frutos daqui a 20 ou 30 anos, para vermos um turismo pujante na cidade. Vamos fazer de tudo para que isso se concretize”, disse o prefeito Davi Neto.

O JCVB é uma entidade sem fins lucrativos que atua no setor de turismo e eventos. Seu principal objetivo é promover, atrair e incentivar eventos, congressos, feiras, exposições e convenções para a cidade, gerando mais movimentação econômica e oportunidades para o setor hoteleiro, gastronômico e de serviços.

Foto: Diego Monarin