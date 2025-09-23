Jaguariúna dá início ao Campeonato Municipal de Futsal Taça Prata com 25 times

Competição reúne atletas a partir de 15 anos e conta com grupos classificatórios e seletiva para os últimos colocados

Teve início neste final de semana o Campeonato Amador de Futsal Taça Prata promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.

Nesta edição são 25 equipes divididas em 4 grupos, classificando-se os 4 melhores de cada chave, enquanto os dois últimos colocados perdem a vaga da Taça Prata e vão para a Seletiva. Participam atletas a partir de 15 anos, sendo permitido pelo regulamento até 3 jogadores convidados. Confira os primeiros resultados e classificação:

Ginásio do Azulão – Sábado, dia 20

Expressinho 1 x 6 Beira Rio “B”, Rataiada Futsal 5 x 2 Portugal FCC, MAC 2 x Império, Vila São José 3 x 7 Cascavél e Falcões FC 1 x 7 Madrid.

Roseira de Baixo – Sábado, dia 20

Milan Futsal 1 x 3 Olímpico JR, Roseira de Baixo 2 x 3 Los Parças, Cruzeiro 0 x 1 Peralta e Resenha 2 x 3 Ponte Preta Futsal

Após a primeira rodada a classificação no Grupo A tem Beira Rio “B” e Cascavél dividindo a liderança com 3 pontos. No B, Madri, Rataiada Futsal e Peralta saem na frente com os 3 primeiros pontos conquistados. No C, Império e Olímpico JR lideram com 3 pontos e no Grupo D, Los Parças e Ponte Preta Futsal são os líderes também com 3 pontos ganhos.