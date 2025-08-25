Jaguariúna define os semifinalistas da Taça Ouro do Amadorzão 2025
Aliança, Peralta, Coringão e Engra seguem na disputa pelo título do Campeonato Amador
Aliança e Peralta venceram seus compromissos pelas quartas de final e avançam em busca de uma das vagas para a grande final da Taça Ouro do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna.
De acordo com o regulamento terão como adversários Engra e Coringão, classificados antecipadamente e que folgaram na rodada do final de semana. Confira os resultados e próximos jogos:
Campo do Azulão – Sábado – Dia 23
Aliança 3 x 0 Fantasma do Morro
Peralta 2 x 1 Vila São José
Semifinais – Azulão
Sábado, dia 6 – 17h: Engra x Aliança
Domingo, dia 7 – 10h: Coringão e Peralta