Jaguariúna é palco de um dos maiores encontro de carros antigos do estado de São Paulo.

No dia 26 de outubro o Centro Cultural de Jaguariúna será palco do tradicional Encontro Anual de Carros Antigos, evento realizado pelo grupo Antigos no Parque que já é consolidado como um dos maiores do estado de São Paulo.

As inscrições para expor os veículos já estão abertas e podem participar automóveis com 30 anos de fabricação ou mais; e os interessados devem se inscrever antecipadamente no link www.ygs.com.br/antigosnoparque. Pede-se a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades assistenciais da cidade.

Segundo o organizador Valdinei Paulo Pezini, este ano a exposição será apenas no domingo a partir das 8h, mas terá um “esquenta” no sábado que começará às 17h, onde os amigos do Antigos no Parque farão uma carreata de veículos pelas ruas da cidade com saída e chegada pelo Centro Cultural. Na sequência, às 19h, o público poderá conferir o show sertanejo da banda “Made in Roça”.

Como atrações do domingo, a Orquestra “Violeiros do Jaguary” se apresentará às 9h e, às 11h30 a banda GoupUp promete agitar com muito pop/rock.

Nos dois dias o evento contará com praça de alimentação, espaço kids, feira de artesanato local e o tradicional mercado de pulgas com peças automotivas, relíquias e artigos de época.

O Centro Cultural de Jaguariúna, palco do encontro, é um dos principais pontos turísticos da cidade. No local está a histórica Maria Fumaça, locomotiva que realiza passeios aos finais de semana, além de restaurantes e atrações que valorizam o estilo bucólico e a tradição rural do município.

“O Encontro de Carros Antigos de Jaguariúna é um momento de celebração da nossa memória automobilística e também um ponto de encontro para famílias, colecionadores e turistas que encontram aqui uma programação completa de lazer e cultura. O evento só cresce a cada ano e temos a honra de ter aqui a exposição de modelos raros e exclusivos ”, afirma Valdinei Paulo Pezini, organizador do evento.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Jaguariúna.

Serviço

Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna

Local: Centro Cultural de Jaguariúna – Rua Amazonas, 4 – Centro

Data: 25 e 26 de outubro de 2025

Horários: Sábado (“esquenta” com show e praça de alimentação) das 17h às 22h e Domingo das 08h às 16h.

Entrada gratuita para público em geral.

Entrada para expositores dos veículos: 2kg de alimentos não perecíveis mediante inscrição prévia na página www.ygs.com.br/antigosnoparque

Evento pet friendly.

Organização: @antigos_no_parque

Apoio: Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Jaguariúna.

Crédito das fotos: Renato de Paulo Carvalho – @renato_p85

Fotos drone: Marcelo Malorod – @marcelo_malorod_films

Sobre o grupo Antigos no Parque

O Antigos no Parque é uma iniciativa do empresário Valdinei Pezini que há seis anos, dedica-se à promoção de eventos que celebram o antigomobilismo e resgata a memória histórica da cidade de Jaguariúna. Desde sua fundação, o grupo se tornou referência no setor e, através de suas ações, vem estimulando a paixão pelo automobilismo entre as novas gerações, além de valorizar a cultura local e apoiar causas sociais da cidade.