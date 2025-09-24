Jaguariúna e Santo Antônio de Posse recebem ação itinerante da Justiça Eleitoral

Zona Eleitoral de Pedreira realiza atendimento aos eleitores dos municípios em semanas alternadas, até dezembro; público pode realizar cadastramento biométrico e regularizar a situação eleitoral

De 17 de setembro a dezembro deste ano, servidoras e servidores da 333ª Zona Eleitoral — Pedreira realizam atendimento itinerante a moradores dos municípios de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, municípios do interior do estado de São Paulo, ambos a pouco mais de 120 km da capital. A ação é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE–SP) em parceria com a prefeitura de ambos os municípios, com o objetivo de atender eleitoras e eleitores com maior vulnerabilidade social e exclusão digital, que são atendidos pelo projeto Parceria Cidadã, mas que ainda necessitam de coleta biométrica.

Durante o período da ação itinerante, o atendimento será realizado toda quarta-feira, das 11h às 17h (exceto feriados), de forma alternada entre os municípios. Desse modo, uma semana o atendimento será em Jaguariúna e na semana seguinte em Santo Antônio de Posse, garantindo atendimento quinzenal ao eleitorado. O atendimento teve início no dia 17, em Santo Antônio de Posse. Na quarta-feira (24), o atendimento será realizado em Jaguariúna.

A ação itinerante funcionará nos seguintes endereços:

Jaguariúna: Shopping Jaguar Center, Rua Cândido Bueno, 1.299, centro

Santo Antônio de Posse: Agiliza Posse, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 955, centro

A eleitora e o eleitor devem comparecer com um documento de identificação original com foto e comprovante de residência emitido nos últimos três meses.

Mais informações pelo telefone/WhatsApp (19) 3893-3701 ou pelo e-mail ze333@tre-sp.jus.br