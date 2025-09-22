Jaguariúna enfrenta chuva forte e ventos intensos; aulas na FAJ são suspensas

A segunda-feira (22) foi marcada por temporais, rajadas de vento e transtornos em Jaguariúna. Após um domingo de calor acima dos 30°C, a chegada de uma frente fria mudou completamente o clima na cidade e em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Às 13h53, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a região, alertando sobre temporais acompanhados de rajadas de vento, com risco de queda de árvores e destelhamentos. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), os próximos dias serão de instabilidade, com pancadas de chuva e sensação de frio.

– Terça-feira (23): mínima de 15°C e máxima de 27°C, com abertura de sol à tarde, mas ventos de moderados a fortes.

– Quarta-feira (24): mínima de 15°C e máxima de 27°C, com nuvens e possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento.

– Quinta (25) e sexta-feira (26): entrada de ar frio de origem polar, com queda mais acentuada nas temperaturas, com mínima de 12°C e máxima de apenas 23°C.

Aulas suspensas na UniFAJ

Por conta dos ventos fortes e impactos nas redes elétricas e de internet, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX) suspenderam as aulas desta segunda-feira em todas as unidades.

As atividades acadêmicas foram automaticamente remarcadas para a próxima segunda-feira. O comunicado foi emitido pela diretoria-geral das instituições, que ressaltou a preocupação com o bem-estar e a segurança dos alunos e colaboradores. As aulas retornam normalmente nesta terça-feira (23).

As rajadas de vento e da chuva intensa que atingiram Jaguariúna nesta segunda-feira também ocasionaram quedas de árvores na cidade. Ainda não há confirmação dos bairros atingidos pelos danos.

O único incidente confirmado foi o tombamento de um ônibus em uma estrada rural do bairro Barro Preto. O veículo transportava 12 passageiros, que escaparam ilesos. A pista estava coberta de barro e escorregadia devido às chuvas, o que fez o motorista perder o controle e o coletivo tombar lateralmente.

Equipes da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência, e um guincho foi acionado para remover o veículo. Apesar do susto, não houve necessidade de encaminhamento dos passageiros ao hospital.