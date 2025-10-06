Jaguariúna: Engra aplica goleada e se destaca no Campeonato de Futebol Superveteranos

Rodada teve empate sem gols, vitória do Cruzeiro do Sul e classificação embolada após segunda rodada

O Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, teve sequência neste domingo (5) com três partidas movimentadas pela segunda rodada. O grande destaque ficou por conta da equipe do Engra, que goleou o Guerreiros Unidos por 5 a 1 no Campo Américo Antonietti.

No Campo do Azulão, a rodada começou com um empate sem gols entre Independente e Máfia. Na sequência, o Cruzeiro do Sul venceu o Cruzeiro Veterano por 2 a 0, assumindo a liderança da competição com quatro pontos, ao lado do Máfia.

Já no Américo Antonietti, o Engra demonstrou força ofensiva e não deu chances ao Guerreiros Unidos, consolidando sua primeira vitória na competição.

✅ Classificação após a 2ª rodada:

1º – Cruzeiro do Sul ………….. 4 pts

2º – Máfia …………………………. 4 pts

3º – Engra …………………………. 3 pts

4º – Guerreiros Unidos ………. 3 pts

5º – Unidos do Floripa ………… 1 pt

6º – Independente ……………… 1 pt

7º – Cruzeiro Veterano ……….. 0 pt

📸 Foto: Diego Monarin