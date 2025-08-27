Jaguariúna: Escola Ângelo Bizzo promove atividades sobre o folclore brasileiro

Projeto envolveu oficinas, danças e exposições para valorizar as tradições culturais do país

Durante o mês de agosto, a Escola Municipal Ângelo Bizzo, em Jaguariúna, desenvolveu uma série de atividades voltadas ao folclore brasileiro. A iniciativa teve como objetivo valorizar a cultura popular e despertar nos alunos o interesse pelas tradições que fazem parte da identidade nacional.

Ao longo das semanas, os estudantes participaram de pesquisas, oficinas, produções artísticas e trabalhos coletivos, explorando diferentes manifestações do folclore. Entre os temas abordados, estiveram lendas, músicas, danças, parlendas, brincadeiras e outros elementos que compõem a riqueza cultural do Brasil.

Como encerramento do projeto, a escola realizará uma exposição com os trabalhos produzidos pelos alunos, aberta à comunidade escolar. Além disso, haverá uma apresentação de dança folclórica preparada especialmente pelos estudantes.

A direção da unidade ressaltou a importância da participação das famílias e da comunidade nesse processo. “Essas atividades fortalecem os laços entre escola e sociedade, ao mesmo tempo em que estimulam nossos alunos a conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira”, destacou a equipe gestora.

Com ações como essa, a rede municipal de ensino de Jaguariúna reafirma seu compromisso em unir aprendizado e cultura, formando cidadãos conscientes e conectados às suas raízes.

Foto: Thiago Carvalho