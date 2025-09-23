JAGUARIÚNA ESTÁ NA FINAL DA V COPA REGIONAL DE VOLEIBOL
Neste domingo, dia 28 de setembro, no Ginásio do Azulão, a equipe sub-23 masculina da casa disputa a grande final da V Copa Jaguariúna de Voleibol 2025. O adversário será o forte time do Avex/Paulínia, em um duelo que promete grandes emoções.
A partida decisiva está marcada para as 14h, com entrada gratuita e a expectativa é da presença de um grande público.
Jaguariúna busca consolidar uma campanha de superação que culminou com a conquista da vaga na final ao vencer o ADV/Artur Nogueira em partida muito equilibrada.
Serviço:
Final – V Copa Jaguariúna de Voleibol 2025
Jogo: Jaguariúna x Avex/Paulínia
Dia: Domingo, 28 de setembro
Horário:14h
Local: Ginásio do Azulão
Arte: Divulgação SEJEL