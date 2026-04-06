JAGUARIÚNA ESTREIA NOS JOGOS DESPORTIVOS EM BUSCA DO ENEACAMPEONATO

A cidade de Jaguariúna inicia neste fim de semana sua trajetória na edição 2026 dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, que terá Serra Negra como sede desta etapa inicial.

A abertura oficial acontece neste sábado, dia 11, a partir das 8h, no Ginásio do Discão, contando com uma apresentação especial da ginástica rítmica jaguariunense.

Nesta 10ª edição da competição, Jaguariúna entra em quadra e campo buscando conquistar seu nono título, consolidando-se como a maior potência esportiva da região.

Confira a agenda do final de semana:

Sábado (11/04): Estreias no Vôlei (Masculino e Feminino sub-17) e Futsal Masculino (sub-12 e sub-14) a partir das 10h.

Domingo (12/04): Partidas de Futsal Feminino (sub-17), Basquete Masculino (sub-17) e Futebol de Campo Masculino (sub-13 e sub-15) durante toda a manhã.

Arte: Divulgação