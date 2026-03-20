Jaguariúna inaugura Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”

Novo espaço amplia atendimento especializado e reforça compromisso com a inclusão e o desenvolvimento infantil

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta sexta-feira, 20 de março, o Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”, um espaço moderno e especializado voltado ao atendimento de pessoas neurodivergentes. O equipamento público foi estruturado para oferecer acolhimento, diagnóstico e acompanhamento a crianças, adolescentes e adultos.

O projeto contou com o apoio de 29 empresários da cidade, que contribuíram diretamente para a viabilização da obra, patrocinando espaços voltados ao acolhimento das famílias e das crianças atendidas. A iniciativa reforça a importância da união entre poder público e iniciativa privada, evidenciando que um olhar humanizado na gestão pública pode transformar a realidade de toda uma sociedade.

Participaram da inauguração o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, o vice-prefeito, Valdir Parisi, e as secretárias municipais de Saúde, Conceição Camilo, e de Educação, Juliana Guidi Amadeu. Também estiveram presentes o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que representou o governador Tarcísio de Freitas; os deputados federais Maurício Neves, Guilherme Derrite e Carlos Sampaio; o deputado estadual Capitão Telhada, além do presidente da Câmara de Jaguariúna, Rodrigo Reis de Souza, o Rodriguinho, e de outros vereadores, prefeitos de cidades da região e secretários municipais.

Durante a cerimônia, o prefeito Davi Neto destacou a importância de compreender as necessidades da população e agir com sensibilidade. Em um discurso marcado pela emoção, ele ressaltou que a primeira infância é determinante para o desenvolvimento das crianças e que muitas famílias enfrentam dificuldades na busca por atendimento adequado. Segundo ele, a criação do centro representa uma resposta concreta a essas demandas, oferecendo suporte e ampliando as oportunidades de desenvolvimento e autonomia.

A estrutura do espaço conta com 34 salas, sendo 29 destinadas ao atendimento especializado, além de recepção, salas de acolhimento, áreas administrativas e ambientes adaptados. Um dos destaques é a Sala de Atividade de Vida Diária, projetada para simular situações do cotidiano e estimular a independência dos pacientes.

O atendimento será multidisciplinar, reunindo profissionais de diversas áreas, como psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, nutrição e outras especialidades. A proposta é oferecer um acompanhamento completo, integrando diferentes abordagens em um único local.

Entre os apoiadores do projeto está o empresário José Saltini, proprietário do McDonald’s de Jaguariúna, responsável pela implantação da brinquedoteca do centro. Segundo ele, o espaço foi planejado de forma adaptada para atender o público autista, com estrutura pensada especialmente para esse acolhimento. Saltini destacou ainda que contribuir com o desenvolvimento dessas crianças é fundamental e afirmou que a participação no projeto amplia as oportunidades de inclusão e desenvolvimento para um número ainda maior de famílias.

O novo centro representa um avanço significativo na política pública de inclusão em Jaguariúna, ampliando o acesso a serviços especializados e fortalecendo o cuidado com a primeira infância e com as famílias do município.

EMPRESAS PARCEIRAS

A iniciativa também contou com a parceria da iniciativa privada. As seguintes empresas contribuíram para a implantação e estruturação do Centro Municipal do Autismo:

Ambev; Área Azul Digital; Associação Educacional Maria do Carmo (AEMC); Central das Bombas; Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ); Colégio da Villa; Colégio Integrado; Colégio MackGenius; Colégio Objetivo; Control Engenharia; Escola Avante Pequeno Príncipe; Escola Maple Bear; Estâncias Metrópolis Turismo e Viação; Flextronics International Tecnologia; Henvys Cosméticos; Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH); Jaguar Plásticos; Laguna Auto Posto; Loja Western; McDonald’s; Magicredi; Mahle Compressores do Brasil; M.V.G.B. Refeições Coletivas; Motorola Mobility; Nutrivet Farmácia Veterinária; Pharmainox; Sky e Fundación Norma y Leo Werthein; Unicharm; Viação Bom Pastor.

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