Jaguariúna inicia 1º Campeonato Municipal de Tênis neste fim de semana

Competição reúne atletas de diferentes categorias e passa a integrar o calendário oficial esportivo do município

Tem início neste sábado, 11 de abril, o 1º Campeonato Municipal de Tênis de Jaguariúna, promovido pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

As disputas acontecem também no domingo, 12, sempre a partir das 6h45, no Centro de Tênis “Gustavo Kuerten”, reunindo atletas nas categorias B, C1 e Feminino Livre.

No sábado serão realizados os jogos classificatórios. Já no domingo estão previstas as semifinais e finais da competição.

O torneio terá continuidade nos dias 18 e 19 de abril, com a realização de partidas em outras categorias.

Com a iniciativa, o tênis passa a integrar oficialmente o calendário esportivo do município, ampliando as ações de incentivo ao esporte e fortalecendo a modalidade na cidade.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12