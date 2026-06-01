JAGUARIÚNA INICIA VACINAÇÃO AMPLIADA CONTRA A GRIPE NAS UBSs

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, dia 1º de junho, a vacinação ampliada contra a Influenza (gripe) para toda a população acima de 6 meses de idade. A medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e busca ampliar a cobertura vacinal no município durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

Até então, a campanha de vacinação era destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, crianças, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Com a ampliação, qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade poderá receber a vacina gratuitamente.

A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Florianópolis, Fontanella, 12 de Setembro, Roseira de Baixo, Roseira de Cima, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul e Nova Jaguariúna, durante o horário normal de funcionamento de cada unidade.

A UBS 12 de Setembro oferece atendimento em horário estendido às terças, quartas e quintas-feiras, funcionando das 7h30 às 12h e das 13h às 18h, ampliando o acesso da população à vacinação.

Para receber a dose, os moradores devem apresentar a carteira de vacinação e o Cartão Cidadão.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a vacina contra a gripe é uma das principais ferramentas para prevenir complicações causadas pelo vírus Influenza. A imunização contribui para reduzir casos graves da doença, internações hospitalares e óbitos, além de ajudar a diminuir a circulação do vírus na comunidade.

Foto: Diego Monarin