JAGUARIÚNA MARCA PRESENÇA NA 8ª CONEXIDADES COM FOCO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A cidade de Jaguariúna está participando da 8ª edição do Conexidades, evento que acontece de 4 a 8 de agosto em Holambra, com o tema “Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para Lideranças”. O município conta com um estande da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, onde apresenta suas iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, promoção do turismo e fortalecimento do agronegócio local.

A participação de Jaguariúna reforça seu compromisso com políticas públicas integradas e ações que aliam crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. O Conexidades, que reúne gestores públicos, empresas e lideranças de todo o país, é uma plataforma importante para o intercâmbio de ideias e soluções inovadoras voltadas à construção de cidades mais resilientes e sustentáveis.

“Participar da Conexidades é uma grande oportunidade para Jaguariúna mostrar o que temos feito em prol de um desenvolvimento cada vez mais sustentável, com responsabilidade ambiental e inclusão social. Nosso estande reflete o compromisso da cidade com a inovação, o fortalecimento do turismo e o agronegócio sustentável”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Bruscato.

Foto: divulgação