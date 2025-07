Jaguariúna promove ação do Julho Amarelo com testagem e vacinação contra hepatites

Atividade foi realizada pela Vigilância Epidemiológica no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizou nesta segunda-feira, dia 28 de julho, uma ação de prevenção à hepatite B e C, com testagem rápida e vacinação gratuita. A atividade foi realizada pela manhã na sede da Vigilância, no Centro.

A iniciativa faz parte das ações do Julho Amarelo, mês dedicado à luta contra as hepatites virais, e tem como público-alvo toda a população, com convite especial aos profissionais da área da beleza, como manicures, pedicures, cabeleireiros (as), barbeiros (as) e demais trabalhadores do setor.

O Julho Amarelo é uma campanha de conscientização sobre as hepatites virais, com o objetivo de informar e alertar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças. A campanha acontece durante todo o mês de julho e coincide com o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Foto: Thiago Carvalho