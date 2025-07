Jaguariúna promove ação gratuita com testagem e vacinação contra hepatite B e C

Iniciativa acontece na próxima segunda (28) e é voltada à população, com foco nos profissionais da área da beleza

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza na próxima segunda-feira, dia 28 de julho, uma ação especial de prevenção à hepatite B e C, com testagem rápida e vacinação gratuita. A atividade acontecerá das 8h30 às 12h, na sede da Vigilância, localizada na Rua Joaquim Bueno, 1082, no Centro. A participação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa faz parte das ações do Julho Amarelo, mês dedicado à luta contra as hepatites virais, e tem como público-alvo toda a população, com convite especial aos profissionais da área da beleza, como manicures, pedicures, cabeleireiros (as), barbeiros (as) e demais trabalhadores do setor.

“Sabemos que essas profissões frequentemente lidam com materiais perfurocortantes, o que aumenta o risco de contaminação se não houver os cuidados adequados. Por isso, é fundamental garantir que todos estejam com a vacinação em dia e conheçam as medidas de prevenção”, destaca a equipe da Vigilância Epidemiológica.

Os participantes também poderão apresentar sua carteirinha de vacinação, que será conferida e atualizada, se necessário. Além dos testes e vacinas, a ação oferecerá orientações sobre práticas seguras no ambiente de trabalho e informações sobre os sintomas e a importância do diagnóstico precoce da hepatite.

O Julho Amarelo é uma campanha de conscientização sobre as hepatites virais, com o objetivo de informar e alertar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças. A campanha acontece durante todo o mês de julho e coincide com o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).