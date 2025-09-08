Jaguariúna promove ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito

Iniciativa envolve escolas e empresas com foco na prevenção e na conscientização viária

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, celebra a Semana Nacional de Trânsito, que será entre os dias 18 e 25 de setembro. Para marcar a data está sendo feito o Programa Municipal de Educação para o Trânsito: Compromisso com a Vida, cujo objetivo é promover a segurança viária e a conscientização sobre o trânsito seguro por meio de ações em escolas e empresas.

Antecipando a prevenção, uma dessas iniciativas foi feita em 5 de setembro, em conjunto com Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP junto à SIPAT da empresa Jaguar Plásticos. A ação visa conscientizar pedestres e condutores sobre os riscos que uma condução perigosa pode causar em nossas vidas.

Para saber mais, acesse as redes sociais da prefeitura de Jaguariúna e lembre-se, um trânsito seguro é feito por todos nós.