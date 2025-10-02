Jaguariúna promove lazer e atividades especiais para idosos nesta sexta-feira no Azulão

Evento celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com esportes, recreação e apresentações culturais

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, Jaguariúna celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com uma programação especial dedicada ao bem-estar, lazer e integração dos idosos do município.

As atividades são abertas a todos os idosos do município e terão início às 8h, no complexo do Azulão, com uma série de práticas esportivas e recreativas preparadas pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Entre as opções oferecidas estão aula de Lian Gong, jogos de tabuleiro, truco, bocha, voleibol adaptado, atividades de integração e recreação, além de apresentações de dança, que prometem animar e fortalecer o espírito de convivência entre os participantes.

De acordo com a Prefeitura, a ação busca valorizar a qualidade de vida da pessoa idosa, oferecendo momentos de saúde, movimento e socialização.

A programação não se encerra nesta sexta-feira: durante todo o mês de outubro, os idosos de Jaguariúna contarão com diversas atividades especiais organizadas em diferentes pontos da cidade, sempre com o objetivo de promover inclusão e bem-estar à terceira idade na cidade.