Jaguariúna promove nova edição do Café com Viola neste domingo

Evento será realizado na Estação de Guedes com entrada gratuita e show da Orquestra Violeiros do Jaguary

Neste domingo, dia 31 de agosto, o Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, na Estação de Guedes, recebe mais uma edição do Café com Viola. O evento será realizado das 9h às 12h, com entrada gratuita.

A Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, grupo que traz no repertório o melhor da música raiz brasileira, será a atração musical do evento. Os visitantes também poderão desfrutar de um delicioso café e bolo oferecidos gratuitamente ao público.

Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Café com Viola já se consolidou como uma das principais atrações culturais da cidade, celebrando a identidade e a história locais.