Jaguariúna realiza campanha de multivacinação até 1º de setembro
Dia D será promovido em 22 de agosto, com quatro unidades de saúde abertas das 8h às 17h
A Prefeitura de Jaguariúna iniciou nesta semana a Campanha de Multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde do município.
A mobilização segue até 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.
Durante a campanha, a população pode procurar as UBSs Florianópolis, Cruzeiro do Sul, Fontanella, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Roseira de Baixo e Roseira de Cima.
As equipes verificarão a situação vacinal e aplicarão as doses atrasadas ou indicadas para cada faixa etária.
Para receber o atendimento, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.
Como parte da mobilização, Jaguariúna realizará o Dia D de Multivacinação no sábado, 22 de agosto.
Na data, as UBSs Nova Jaguariúna, 12 de Setembro, Cruzeiro do Sul e Florianópolis funcionarão das 8h às 17h.
A abertura das unidades no sábado busca facilitar o acesso principalmente das pessoas que não conseguem comparecer durante a semana.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, manter a vacinação em dia é fundamental para a proteção individual e coletiva e contribui para impedir a circulação de doenças que podem ser prevenidas por vacinas.
A orientação é para que os moradores aproveitem a campanha para verificar a caderneta e atualizar todas as doses necessárias.
SERVIÇO
Campanha de Multivacinação
Período: até 1º de setembro
Unidades participantes: UBSs Florianópolis, Cruzeiro do Sul, Fontanella, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Roseira de Baixo e Roseira de Cima
Documentos: caderneta de vacinação e documento de identificação
DIA D
Data: 22 de agosto, sábado
Horário: das 8h às 17h
Unidades abertas: UBSs Nova Jaguariúna, 12 de Setembro, Cruzeiro do Sul e Florianópolis
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
Foto: Thiago Carvalho
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