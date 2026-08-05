Jaguariúna realiza campanha de multivacinação até 1º de setembro

Dia D será promovido em 22 de agosto, com quatro unidades de saúde abertas das 8h às 17h

A Prefeitura de Jaguariúna iniciou nesta semana a Campanha de Multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde do município.

A mobilização segue até 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Durante a campanha, a população pode procurar as UBSs Florianópolis, Cruzeiro do Sul, Fontanella, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Roseira de Baixo e Roseira de Cima.

As equipes verificarão a situação vacinal e aplicarão as doses atrasadas ou indicadas para cada faixa etária.

Para receber o atendimento, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Como parte da mobilização, Jaguariúna realizará o Dia D de Multivacinação no sábado, 22 de agosto.

Na data, as UBSs Nova Jaguariúna, 12 de Setembro, Cruzeiro do Sul e Florianópolis funcionarão das 8h às 17h.

A abertura das unidades no sábado busca facilitar o acesso principalmente das pessoas que não conseguem comparecer durante a semana.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, manter a vacinação em dia é fundamental para a proteção individual e coletiva e contribui para impedir a circulação de doenças que podem ser prevenidas por vacinas.

A orientação é para que os moradores aproveitem a campanha para verificar a caderneta e atualizar todas as doses necessárias.

SERVIÇO

Campanha de Multivacinação

Período: até 1º de setembro

Unidades participantes: UBSs Florianópolis, Cruzeiro do Sul, Fontanella, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Roseira de Baixo e Roseira de Cima

Documentos: caderneta de vacinação e documento de identificação

DIA D

Data: 22 de agosto, sábado

Horário: das 8h às 17h

Unidades abertas: UBSs Nova Jaguariúna, 12 de Setembro, Cruzeiro do Sul e Florianópolis

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Thiago Carvalho

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