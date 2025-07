Jaguariúna realiza edição especial do Baile da Terceira Idade nesta sexta-feira

Com o tema “Anos Dourados”, evento será no Boulevard do Centro Cultural e promete muita animação e nostalgia

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, mais uma edição do tradicional Baile da Terceira Idade, desta vez com um tema especial que promete encantar o público: “Anos Dourados”. O local também será diferente. O evento deixa o Parque Serra Dourada e dessa vez será realizado no Boulevard do Centro Cultural, das 18h às 21h.

A ação é promovida por meio das secretarias municipais de Cultura e de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, integração e valorização da pessoa idosa.

Com decoração temática e repertório musical inspirado nas décadas de 1950 e 1960, o baile convida os participantes a reviver os tempos de ouro da música brasileira e internacional.

A participação é gratuita e aberta a todos os idosos da cidade. A Prefeitura reforça o convite para que todos entrem no clima e, se quiserem, caprichem no figurino retrô.