Jaguariúna realiza Encontro de Capoeiristas com oficinas, rodas e vivências culturais
Evento começa nesta segunda-feira (25) e segue até sábado (30), celebrando o Dia do Capoeirista e a valorização da cultura afro-brasileira.
Começa nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, o IV Encontro Jaguar Iúna – Capoeira e Cultura Popular, que segue até sábado (30) em Jaguariúna. O evento celebra o Dia do Capoeirista, comemorado em 3 de agosto, com uma programação voltada à valorização da ancestralidade africana, da cultura popular e da educação através da capoeira.
A abertura ocorre com workshop de capoeira e samba de roda, às 19h, no Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis.
Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Edital APA (Ação Pública de Apoio à Cultura), o encontro promove oficinas, rodas de capoeira, jongo, samba de roda e vivências culturais ao longo de quatro dias. A iniciativa busca reconhecer a capoeira como patrimônio cultural afro-brasileiro, símbolo de resistência, identidade e troca de saberes.
Mestres, educadores e a comunidade participam de atividades que fortalecem os vínculos sociais e a diversidade cultural da cidade.
📅 Programação – IV Encontro Jaguar Iúna
25/08 – 19h
Workshop de Capoeira e Samba de Roda
📍 Parque José Pires Junior
27/08 – 19h30
Workshop de Capoeira – Contra Mestre Xavante
📍 Feira Noturna – Parque Santa Maria
29/08 – 14h
Workshop de Jongo – Jongo N’Zungu
Workshop de Samba de Roda – Casa de Tapera
📍 Boulevard
30/08 – 09h
Roda de Capoeira
📍 Praça Umbelina Bueno, Centro
30/08 – 13h30
Batizado e Troca de Graduação
📍 Boulevard do Centro Cultural