Jaguariúna realiza escuta pública da Lei Aldir Blanc nesta terça-feira

Encontro acontece no Parque Santa Maria e é aberto a artistas e comu-nidade

matéria

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza nesta terça-feira, dia 22 de julho, às 18h30, no Espaço Azul do Parque Santa Maria, mais uma Escuta Pública da Lei Aldir Blanc. O evento tem como objetivo debater a execução da lei em Jaguariúna e estruturar melhorias para o próximo edital.

A iniciativa busca promover um diálogo aberto entre artistas, gestores culturais e a co-munidade, proporcionando um espaço para a troca de ideias e sugestões que possam aperfeiçoar a distribuição dos recursos destinados à cultura.

A Lei Aldir Blanc, criada para apoiar o setor cultural durante o período de crise causado pela pandemia, tem sido essencial para o fomento de projetos artísticos em todo o País. Todos os artistas e produtores culturais da cidade estão convidados a participar e con-tribuir com suas experiências e perspectivas.

O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura de Jaguariúna, localizada no Parque Santa Maria, ou pelo telefone (19) 3867-9700 ramal 2365.