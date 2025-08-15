Jaguariúna realiza Festa dos Caminhoneiros neste domingo na Fazenda da Barra

Evento contará com missa, desfile de veículos, atrações musicais, gincanas e distribuição de brindes ao longo do dia

No próximo domingo acontece a tradicional Festa dos Caminhoneiros de Jaguariúna. A programação começa a partir das 07 horas com a missa na Comunidade Santo Antonio Guedes de Baixo. Na sequência, às 9h, tem concentração dos caminhoneiros na Avenida Vicenzo Grangheli, e às 10h, saída dos veículos em direção à Fazenda da Barra.

Na fazenda da Barra terá gincanas, brincadeiras, distribuição de brindes e o show principal será de Fabiane & Violeiros. O encerramento da festa está previsto para às 18h00.

O evento é uma realização do Clube do Caminhoneiro de Jaguariúna e conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura.

Segundo a organização, é proibido a realização de manobras de zig zag no trajeto, pessoas em cima do compartimento de cargas, buzinar nas proximidades de UPA e Igreja, e som alto no recinto da festa.

Foto: Arquivo