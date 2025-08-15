Jaguariúna realiza Festival Municipal de Pipas neste sábado no Campo do Azulão

Evento gratuito terá oficina, confecção de pipas e premiação para as categorias mais criativa, bonita e diferenciada

A Prefeitura de Jaguariúna promove amanhã, dia 16, a partir das 8h, no Campo do Azulão, o “Festival Municipal de Pipas”.

O evento é gratuito e voltado para toda a família, não havendo necessidade de inscrição prévia. No local também será oferecida aos interessados uma oficina, bem como materiais para confecção de pipas.

Haverá premiação com troféus e pipas para os 3 primeiros em cada categoria: maior pipa, menor pipa, mais criativa, formato diferenciado e pipa mais bonita. Os vencedores serão conhecidos por votação do público presente no evento.

É terminantemente proibido o uso de cerol e materiais cortantes e nesse sentido, a Guarda Civil Municipal estará presente no evento garantindo a não utilização, fará uma mini palestra falando sobre os perigos do uso desse material, bem como rondas no entorno do Azulão como forma de garantir a segurança e o bom andamento do evento sem nenhuma interferência externa.