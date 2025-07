JAGUARIÚNA REALIZA FESTIVAL MUNICIPAL DE PIPAS NO DIA 16 DE AGOSTO

A Prefeitura de Jaguariúna promove no próximo dia 16 de agosto, a partir das 8h, o Festival Municipal de Pipas, no Campo do Centro de Lazer do Trabalhador (Lebrão). O evento é gratuito e voltado para toda a família, com atividades que valorizam a criatividade, o lazer ao ar livre e a convivência comunitária.

Realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, o festival terá como destaque uma oficina gratuita de confecção de pipas, aberta ao público, onde crianças, jovens e adultos poderão aprender técnicas para criar suas próprias pipas com segurança e criatividade.

Além da oficina, o evento contará com premiação em cinco categorias: maior pipa, menor pipa, pipa mais criativa/enfeitada, pipa com formato diferenciado e pipa mais bonita.

A organização reforça que será proibido o uso de cerol e materiais cortantes, garantindo a segurança de todos os participantes e incentivando uma prática consciente e responsável da brincadeira.

“O Festival de Pipas é uma celebração da infância, da arte e da alegria em família. Queremos proporcionar um momento de lazer saudável e seguro, resgatando tradições e promovendo a interação entre as gerações”, informa a Secretaria de Esportes.