Jaguariúna realiza nova edição do Café com Viola no dia 26

Evento será no Boulevard do Centro Cultural, com apresentação da Orquestra Violeiros do Jaguary e café gratuito ao público

A Prefeitura de Jaguariúna promove no próximo dia 26 de outubro, sábado, mais uma edição do Café com Viola, desta vez no Boulevard do Centro Cultural. O evento, que tradicionalmente ocorre na Estação de Guedes, será realizado na região central da cidade, das 9h às 12h, com entrada gratuita.

A programação contará com apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, grupo que interpreta clássicos da música raiz brasileira. O público também poderá saborear café e bolo, oferecidos gratuitamente. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Café com Viola é uma das principais atrações culturais da cidade, valorizando a tradição e identidade local.

Foto: Diego Monarin