Jaguariúna recebe 14 jogos das Taças Prata e Ouro de Futsal neste final de semana
Rodadas acontecem no Ginásio Azulão e na Roseira de Baixo com destaque para equipes líderes de cada grupo
O Campeonato Amador de Futsal – Taças Prata e Ouro – segue com ritmo intenso em Jaguariúna neste final de semana. Ao todo, 14 partidas estão agendadas entre sábado e domingo, movimentando as quadras do Ginásio Azulão e da Roseira de Baixo.
Na Taça Prata, as equipes Cascavél, Peralta, Olímpico JR, Los Parças e Ponte Preta Futsal lideram seus respectivos grupos. Já na Taça Ouro, o grupo único tem liderança dividida entre Revelação e Roma Futsal.
Confira os confrontos:
Sábado, 18/10 – Ginásio Azulão – Taça Prata – 4ª Rodada
13h – Falcões FC x Peralta
14h – Vila São José x Aliança JR
15h – Roseira de Baixo x Ponte Preta Futsal
16h – Madrid x Rataiada Futsal
17h – Cascavél x Expressinho
18h – Olímpico JR x MAC
Sábado, 18/10 – Roseira de Baixo – Taça Prata – 4ª Rodada
13h – Império x Ousados FC
14h – Los Parças x Ajax
15h – Portugal FCC x São Cristóvão FC
16h – Beira Rio B x Família RDB
Domingo, 19/10 – Ginásio Azulão – Taça Ouro – 3ª Rodada
8h – Roma Futsal x Planalto
9h – Olímpico x Família Planalto
10h – E.C. Lyon Futsal x Beira Rio
11h – Sudeste x Revelação
O campeonato segue promovendo integração entre atletas da cidade e fortalecendo o futsal amador local.
Foto: Diego Monarin