Jaguariúna recebe 14 jogos das Taças Prata e Ouro de Futsal neste final de semana

Rodadas acontecem no Ginásio Azulão e na Roseira de Baixo com destaque para equipes líderes de cada grupo

O Campeonato Amador de Futsal – Taças Prata e Ouro – segue com ritmo intenso em Jaguariúna neste final de semana. Ao todo, 14 partidas estão agendadas entre sábado e domingo, movimentando as quadras do Ginásio Azulão e da Roseira de Baixo.

Na Taça Prata, as equipes Cascavél, Peralta, Olímpico JR, Los Parças e Ponte Preta Futsal lideram seus respectivos grupos. Já na Taça Ouro, o grupo único tem liderança dividida entre Revelação e Roma Futsal.

Confira os confrontos:

Sábado, 18/10 – Ginásio Azulão – Taça Prata – 4ª Rodada

13h – Falcões FC x Peralta

14h – Vila São José x Aliança JR

15h – Roseira de Baixo x Ponte Preta Futsal

16h – Madrid x Rataiada Futsal

17h – Cascavél x Expressinho

18h – Olímpico JR x MAC

Sábado, 18/10 – Roseira de Baixo – Taça Prata – 4ª Rodada

13h – Império x Ousados FC

14h – Los Parças x Ajax

15h – Portugal FCC x São Cristóvão FC

16h – Beira Rio B x Família RDB

Domingo, 19/10 – Ginásio Azulão – Taça Ouro – 3ª Rodada

8h – Roma Futsal x Planalto

9h – Olímpico x Família Planalto

10h – E.C. Lyon Futsal x Beira Rio

11h – Sudeste x Revelação

O campeonato segue promovendo integração entre atletas da cidade e fortalecendo o futsal amador local.

Foto: Diego Monarin