JAGUARIÚNA RECEBE 9º ENCONTRO DE MOTORHOME NO PARQUE SANTA MARIA

De hoje até este domingo, dia 21 de setembro, Jaguariúna será palco do 9º Encontro de Motorhome, que acontece no Parque Santa Maria e reunirá cerca de 60 veículos de diferentes regiões do país.

O evento acontece das 8h às 22h, com entrada gratuita, e promove a integração entre amantes do campismo e do turismo sobre rodas, reunindo famílias, amigos e viajantes em um ambiente de convivência, lazer e troca de experiências.

Com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o encontro promete movimentar a cidade durante os quatro dias, fortalecendo o turismo local e contribuindo para a economia, já que os visitantes aproveitam a oportunidade para conhecer pontos turísticos, restaurantes e comércios da região.

Segundo a Secretaria de Cultura, além de aproximar os apaixonados por motorhomes, o evento reforça a vocação de Jaguariúna como destino de turismo e lazer, oferecendo hospitalidade e estrutura para receber visitantes de todo o Brasil.

Foto: Thiago Carvalho