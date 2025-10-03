JAGUARIÚNA RECEBE A 1ª COPA DE JUDÔ INCEEB NO GINÁSIO DO AZULÃO NESTE DOMINGO

Foto Ilustrativa

Neste domingo, dia 5 de outubro, Jaguariúna será palco de um grande evento esportivo: a 1ª Copa Jaguariúna de Judô INCEEB, que promete reunir atletas de diversas categorias em um dia de competições e celebração do esporte.

A partir das 7h, o Ginásio do Azulão abrirá as portas para judocas desde a categoria Biriba até o Sênior, com destaque para a premiação especial na categoria Absoluto. São esperados mais de 600 atletas no tatame e até 2 mil pessoas de público.

O evento é uma realização do Instituto Cultural Educacional Esportivo do Brasil (INCEEB), com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, além da 15ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô (Grande Campinas).

Segundo os organizadores, a competição busca valorizar o judô como ferramenta de disciplina, respeito e integração social, além de incentivar o desenvolvimento esportivo de jovens e adultos.