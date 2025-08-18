Jaguariúna recebe espetáculo “Negras Empoderadas e Contorcionistas” neste sábado

Apresentação gratuita no Boulevard Pedro Abrucêz mistura dança afro e técnicas circenses em performance de impacto

No próximo sábado, dia 23, às 15h e 17h, acontece no Boulevard Pedro Abrucêz, em Jaguariúna, a apresentação do espetáculo “Negras Empoderadas e Contorcionistas”, um projeto artístico que nasceu da união de quatro mulheres negras da periferia da capital paulista.

Juntas, elas criaram um espetáculo de contorcionismo contemporâneo que desafia e quebra os paradigmas sociais que muitas vezes limitam a visibilidade e o protagonismo das mulheres negras periféricas. Entrada gratuita e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,

O número apresenta uma fusão única entre dança afro e técnicas circenses, resultando em uma performance vibrante e cheia de significado, com duração aproximada de 10 minutos. Além disso, o público é convidado a participar de uma vivência imersiva de cerca de 30 minutos, que aproxima e conecta a plateia à cultura e à força dessas artistas.

Arte: Divulgação