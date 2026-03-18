JAGUARIÚNA RECEBE FESTA NORDESTINA NESTE FIM DE SEMANA NO BOULEVARD

Jaguariúna recebe neste final de semana a Festa Nordestina, evento gratuito que reunirá gastronomia típica, música ao vivo e atrações culturais em um ambiente familiar. A programação acontece no Boulevard do Centro Cultural nos dias 20, 21 e 22 de março e tem o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Inspirada na rica cultura do Nordeste brasileiro, a festa traz ao público pratos tradicionais preparados por expositores especializados. Entre as opções estão acarajé, sarapatel, buchada de bode, galinhada, baião de dois, cuscuz, carne de sol, tapiocas e outras receitas típicas que fazem parte da culinária nordestina.

Além da gastronomia regional, o evento também contará com opções bastante populares em festas de rua, como torresmo, costela, frango frito, espetinhos, lanches, burgers artesanais, pastéis, doces e churros.

A programação musical será dedicada aos ritmos tradicionais do Nordeste, com apresentações de forró pé de serra, forró universitário e piseiro, além de aulas de forró interativas que convidam o público a aprender os passos e participar da dança. O repertório também inclui tributo ao cantor Zé Ramalho, referência da música nordestina.

Confira a programação

20/03 – Sexta-feira

19h30 – Tom Santana e Banda – Forró Pé de Serra

21/03 – Sábado

15h00 – Aula de forró interativa

16h00 – Banda Bastião – Forró Pé de Serra / Universitário

19h00 – Paula Mello e Banda – Forró / Forronejo / Piseiro

22/03 – Domingo

13h00 – Zé Ramalho Cover

15h00 – Aula de forró interativa

16h00 – Os 3 do Norte – Forró Pé de Serra

18h30 – Forró Maria Lua – Forró Pé de Serra / Universitário

Foto: divulgação