Jaguariúna recebe Festival Sub-12 de Basquete neste sábado no Ginásio do Azulão

Evento reúne equipes da região e terá sequência com jogos preparatórios das categorias sub-14 e sub-21

O Ginásio do Azulão, em Jaguariúna, será palco neste sábado, 28 de março, do Festival Sub-12 de Basquete, etapa oficial da Liga Metropolitana. A competição começa às 9h e contará com a participação das equipes de Jaguariúna, Itapira, Ararense e Cosmópolis, com entrada gratuita para o público.

O festival terá uma série de confrontos ao longo da manhã, promovendo a integração e o desenvolvimento de jovens atletas da modalidade. Representando a cidade, a equipe de Jaguariúna entra em quadra em dois jogos programados.

Após o encerramento do festival, a programação continua com partidas preparatórias das categorias sub-14 e sub-21. As equipes de Jaguariúna enfrentam o Avantra, de Campinas, em jogos que servem como preparação para a estreia oficial na temporada da Liga Metropolitana.

A iniciativa reforça o incentivo ao esporte de base e oferece ao público a oportunidade de acompanhar talentos em formação, além de prestigiar o basquete regional.

Foto: Divulgação PMJ

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