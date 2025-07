Jaguariúna recebe mais uma rodada da Taça Prata pelo Amadorzão 2025

Oito jogos movimentam os campos da cidade neste fim de semana com destaque para as equipes da 6ª rodada

O Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 segue movimentando os campos de Jaguariúna. Neste fim de semana, dias 2 e 3 de agosto, serão realizados oito jogos válidos pela 6ª rodada da Taça Prata, com partidas nos campos do Azulão e Altino Amaral (Roseira de Cima).

As partidas têm início no sábado (2), com jogos a partir das 14h, e continuam no domingo (3), a partir das 8h. A competição tem atraído grande público e revelado talentos do futebol amador local.

Confira a programação:

Sábado, 2 de agosto – Campo do Azulão

14h: Cruzeiro do Sul x Vila Nassif

16h: Amigos do Floripa x Juventude

Campo Altino Amaral (Roseira de Cima)

14h: Pinheiro x Black Lightning

16h: Jardim Eliza x Roseira

Domingo, 3 de agosto – Campo do Azulão

8h: Guedes x Bom Jardim

10h: Cachorros da Neblina x Atlético Curva Noventa

Campo Altino Amaral (Roseira de Cima)

8h: Máfia x União RC

10h: Cruzeiro x Inter

A organização do campeonato reforça o convite à população para prestigiar as partidas, que têm entrada gratuita e fazem parte da programação esportiva da cidade.

Foto: Thiago Carvalho