JAGUARIÚNA RECEBE O PROJETO ‘CAIXOLA RECICLA’ COM TEATRO, CINEMA E OFICINA DE SUSTENTABILIDADE

Nos dias 18 e 19 de julho, sexta e sábado, Jaguariúna será palco do Projeto Caixola Recicla, iniciativa gratuita que une arte e sustentabilidade, realizada pelo Grupo Teatro a Bordo com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação começa na sexta-feira (18), com o “Cortejo de Chegança”, que percorrerá escolas e ruas da cidade com intervenções artísticas e convites interativos à população. No mesmo dia, às 15h, será realizada a oficina “Bonecos Brincantes” na Associação Adesol (Rua George Teodoro, 217 – Jardim Finoteli), voltada a alunos da rede pública.

No sábado (19), o Parque Santa Maria recebe as atrações a partir das 16h30. A primeira apresentação será o espetáculo infantil “A Princesa e o Gigante”, seguido às 17h30 por uma mostra de talentos locais com o Coletivo Cultura Independente, grupos teatrais da cidade, Madrigal Maestro Antônio Fraga e o curta “Na Roça”, de Renan Feitosa.

Às 18h30, haverá uma sessão de curtas-metragens, e, encerrando a noite, às 19h, o espetáculo Caixola Recicla transforma lixo em arte ao abordar de forma lúdica temas como consumo consciente e reciclagem. No elenco estão Cida Cunha, Dani Rosa, Diego Andrade, Zero Beto e Renato Antônio.

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e NTS – Nova Transportadora do Sudeste. Jaguariúna integra a itinerância por cerca de 20 cidades paulistas.

Confira a programação:

Projeto ‘Caixola Recicla’ – Em Jaguariúna

Dia 18 de julho, sexta-feira:

Das 9h às 11h e das 14h às 16h – Cortejo de Chegança nas escolas

17h – Cortejo de Chegança nas ruas

+ Oficina de Reciclagem “Bonecos Brincantes”

Local: Associação Adesol

(R. George Teodoro, 327 – Jardim Finoteli.

Dia 19 de julho, sábado:

16h30 – Espetáculo “A Princesa e o Gigante”

Duração – 60 minutos. Classificação – Livre

17h30 – Apresentação dos artistas locais

“Show de Variedades do Coletivo Cultura Independente”

18h30 – Cinema / Sessão de Curtas-Metragens

19h30 – Espetáculo “Caixola Recicla” (com tradução em Libras)

Duração – 60 minutos. Classificação – Livre

Local: Parque Santa Maria (R. José Alves Guedes, 1003 – Jardim Sônia)

Atividades gratuitas.