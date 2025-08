JAGUARIÚNA RECEBE ‘ULTRA MOTO FEST’ COM SHOWS E ATRAÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA

Jaguariúna será palco de um dos maiores encontros motociclísticos da região: o Ultra Moto Fest, que acontece nesta sexta, sábado e domingo, dias 1, 2 e 3 de agosto, no Parque Américo Tonietti, no bairro Roseira de Baixo. Com entrada gratuita mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), o evento tem o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Realizado pelo Abutre’s Moto Clube e organizado pela AMC Eventos, o festival reúne motociclistas de diversas regiões, promovendo cultura, solidariedade, rock’n’roll e o tradicional espírito de irmandade sobre duas rodas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (19) 98988-7908.

Confira a programação:

Sexta-feira – 01/08

21h – Hard Five

Sábado – 02/08

14h – Passeio de Moto

16h – Rock Rádio

17h –Graduações

18h – Rock Rádio

20h – V Oitão

22h – Ventania

Domingo – 03/08

14h – Silence Phobia

16h – HBR-40