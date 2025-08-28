Jaguariúna recebe visita de jogador da Seleção Brasileira de Rugby

Foto: Divulgação

Atleta participou de treino do Projeto Primeiros Passos e inspirou jovens no Parque José Pires Júnior

Morador desde a infância em Jaguariúna, o jogador Stéfano Penteado, da Seleção Brasileira de Rugby League, visitou nesta quarta-feira, 27, alunos do Projeto Primeiros Passos, da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, e que treinam no Parque José Pires Júnior, no Bairro Florianópolis.

Stéfano estreou na temporada com vitória neste último final de semana em São Lourenço, sul de MG, diante da equipe inglesa do Manchester Metropolitan University. Sua paixão pela modalidade surgiu em 2013, quando atuava pela equipe local do Jaguars Rugby.

Além de incentivar e promover a prática da modalidade, Stéfano também participou de alguns exercícios e do coletivo final com os alunos durante a aula.

Para o Profº Rafael Araújo, que atua no Rugby desde a fundação do Jaguars, “é um sentimento de imensa gratidão ver um atleta do município alcançar um objetivo dessa magnitude, onde o trabalho na maioria do tempo foi voluntário e hoje conta com o apoio do Município”.

O Rugby é baseado por seus princípios que são: respeito, paixão, disciplina, integridade e solidariedade.