JAGUARIÚNA REFORÇA PROTEÇÃO CONTRA O SARAMPO COM IMPLEMENTAÇÃO DA ‘DOSE ZERO’ PARA BEBÊS

Com o objetivo de proteger a população mais vulnerável e evitar surtos de sarampo, a Prefeitura de Jaguariúna, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde, iniciou a aplicação da “dose zero” da vacina contra o sarampo em bebês de 6 a 11 meses. A medida é preventiva e busca ampliar a cobertura vacinal diante do aumento de casos da doença no Brasil e em países vizinhos.

A introdução da dose extra foi recomendada após o registro de 22 casos de sarampo no país em 2025, sendo 17 ligados a um surto em Tocantins, e o crescimento expressivo de casos em países como Bolívia e Argentina. O Ministério da Saúde alertou para o risco de reintrodução do vírus no território brasileiro.

Vale destacar que a vacinação antecipada com a “dose zero” não substitui as aplicações obrigatórias da tríplice viral (aos 12 meses) e da tetraviral (aos 15 meses), mas oferece uma camada adicional de proteção a crianças ainda mais novas, que estão entre as mais suscetíveis às complicações do sarampo.

Em Jaguariúna, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Miguel Martini, Florianópolis, Nova Jaguariúna, Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul. Já na UBS 12 de Setembro o horário de vacinação é de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 15h, e de terça e quinta-feira, das 8h às 18h.

“Estamos agindo com rapidez para proteger nossas crianças. A vacinação é segura, eficaz e a melhor forma de evitar a reintrodução do vírus em nossa região”, afirma a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, podendo causar complicações graves como pneumonia e encefalite, especialmente em crianças menores de cinco anos. A vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Pais e responsáveis devem procurar a UBS mais próxima com a caderneta de vacinação em mãos. A imunização está disponível gratuitamente em toda a rede pública de Saúde.

Foto: divulgação