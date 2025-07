Jaguariúna registra média de 5 gols por jogo na segunda rodada da Copa SEJEL de Futsal Infantil

Competição movimenta o Ginásio do Azulão com partidas animadas, presença das famílias e grande participação de jovens atletas da cidade

Foi realizada na tarde de ontem, 22, no Ginásio do Azulão a segunda rodada da Copa SEJEL de Futsal Infantil. Em oito jogos disputados, as redes balançaram 38 vezes, uma média bem próxima de 5 gols por partida, confirmando a ofensividade das equipes participantes nas categorias sub-12 e sub-14.

A competição segue hoje ,23, com confrontos decisivos, já que definirão os semifinalistas das duas categorias.

A primeira rodada, realizada na segunda-feira, 21, registrou 43 gols em 7 partidas e um clima de festa nas arquibancadas do Azulão, sobretudo pela presença das famílias dos atletas participantes.

No total são 19 equipes formadas por crianças e adolescentes de diferentes bairros, com os jogos sendo realizados a partir das 13h30. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação SEJEL