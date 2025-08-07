Jaguariúna retoma aulas do PROATIV e abre novas inscrições

Programa gratuito oferece atividades físicas para adultos em diversos bairros da cidade

As aulas do PROATIV – Programa Municipal de Atividades Físicas – coordenado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer – SEJEL – da Prefeitura de Jaguariúna, foram retomadas neste segundo semestre de 2025.

Destinado a pessoas a partir de 18 anos e com o objetivo de promover de saúde, bem-estar e longevidade ativa, está disponibilizando vagas aos interessados. Confira as modalidades, horários e locais:

Ginástica Localizada

Terças e quintas, às 8h – Parque dos Lagos

Quartas e sextas, às 8h – Parque Serra Dourada

Segundas e quartas, às 16h – Parque Santa Maria

Alongamento

Segundas e quartas, às 7h – Parque Serra Dourada (Espaço Modal)

As atividades acontecem em espaços abertos e com acompanhamento profissional.

Para mais informações basta entrar em contato com a SEJEL através do /WhatsApp: (19) 3867-1077.