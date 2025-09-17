Jaguariúna Rodeo Festival começa neste fim de semana com grandes shows e competições

Programação de 19 e 20 de setembro reúne Chitãozinho e Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe e Rodrigo, Luan Santana, Jorge e Mateus e Wesley Safadão; provas incluem Team Penning, Team Sorting e rodeio cutiano (montarias em cavalos)

O Jaguariúna Rodeo Festival inicia a sua programação neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, com uma combinação de apresentações musicais de destaque e três modalidades esportivas tradicionais. Além do palco principal, o público poderá acompanhar Team Penning, Team Sorting e rodeio cutiano (montarias em cavalos), consolidando o evento como um dos mais aguardados do calendário sertanejo.

Na música, a sexta-feira (19) e o sábado (20) reúnem artistas consagrados e promessas do gênero, oferecendo um panorama atualizado da cena sertaneja. A organização preparou uma grade diversificada, com duetos clássicos, nomes em ascensão e artistas de grande bilheteria.

Line-up por dia

Sexta-feira (19):

Chitãozinho e Xororó • Lauana Prado • Murilo Huff • Felipe e Rodrigo

Sábado (20):

Luan Santana • Jorge e Mateus • Wesley Safadão

Com a junção de competições e shows, o festival reforça sua vocação de unir tradição e entretenimento em uma mesma arena, valorizando tanto as raízes do rodeio quanto a força do repertório sertanejo atual. A expectativa é de duas noites de casa cheia e programação intensa para o público que busca música ao vivo e emoção nas provas , mostrando mais uma vez que a roça pode e vai ser Hype.