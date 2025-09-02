Jaguariúna Rodeo Festival recebe PBR Teams com disputa entre cinco equipes nos dias 26 e 27

Competição inédita no formato de times promete agitar a arena com os melhores cowboys do Brasil e definir o campeão após dois dias de provas.

O Jaguariúna Rodeo Festival 2025 reserva momentos de pura adrenalina para os dias 26 e 27 de setembro, quando a arena será palco do PBR Jaguariúna Teams, uma etapa especial da Professional Bull Riders (PBR) — a maior companhia de montaria em touros do mundo.

Diferente do tradicional formato individual, a disputa em Jaguariúna será realizada em equipes, reunindo os melhores cowboys do Brasil em uma competição eletrizante. Serão cinco times competindo ao longo de dois dias, em busca da maior pontuação para conquistar o título.

A dinâmica inclui ainda um round bônus, criado para resolver eventuais empates e trazer ainda mais emoção às montarias. Ao final das apresentações, o time que somar o melhor desempenho geral será coroado campeão da etapa.

A presença da PBR no Jaguariúna Rodeo Festival reforça a grandiosidade do evento, que une tradição, espetáculo e a força do rodeio profissional. Em meio a shows de artistas renomados como Bruno & Marrone, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano e a estrela internacional Kacey Musgraves, a disputa promete marcar a história da arena com momentos de garra, técnica e superação.