Jaguariúna sedia 1ª Copa Jaguariúna de Judô – INCEEB com categorias de Biriba a Sênior

Foto Ilustrativa

Competição acontecerá no Ginásio do Azulão com premiação especial para campeões do Absoluto

Jaguariúna será palco de um dos maiores eventos esportivos do ano: a 1ª Copa Jaguariúna de Judô – INCEEB, que acontece no dia 5 de outubro de 2025 (domingo), no tradicional Ginásio do Azulão, localizado na Rua Amazonas, 848 – Jardim Sônia.

Com a proposta de fortalecer o judô na cidade e em toda a região, o torneio contará com a participação de equipes, associações e atletas de diversas faixas etárias, desde os iniciantes até os mais experientes. As categorias da competição vão de Biriba (pré-mirim) até Sênior, garantindo inclusão e incentivo para todas as idades e níveis.

Além das disputas regulares, o evento terá a categoria Absoluto, reunindo os melhores atletas independentemente do peso. Os campeões do Absoluto serão premiados, valorizando o alto nível técnico e a superação dos competidores.

A organização é do INCEEB (Instituto Nacional de Cultura, Esporte, Educação e Bem-estar), em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, e reforça o compromisso com a formação esportiva e cidadã.

A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a prestigiar e apoiar os atletas.

Local: Ginásio do Azulão – Rua Amazonas, 848 – Jardim Sônia, Jaguariúna/SP

Data: Domingo, 05 de outubro de 2025

Categorias: Biriba à Sênior

Premiação para os campeões da categoria Absoluto