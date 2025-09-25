JAGUARIÚNA SEDIA 2ª ETAPA DA ADR DA TERCEIRA IDADE

Neste sábado, dia 27, acontece a 2ª etapa da ADR – Associação Desportiva Regional da Terceira Idade, reunindo as cidades de Jaguariúna, Aguaí, Artur Nogueira e Pedreira.

As disputas serão realizadas no Parque Serra Dourada, no Centro de Lazer do Trabalhador e no Complexo de Tênis, no período da manhã.

Aproximadamente 200 idosos, com idade acima de 60 anos estarão competindo em busca de medalhas em diversas modalidades: bocha, buraco, dominó, truco, dama, xadrez, tênis de mesa, tênis e voleibol adaptado.

Essa etapa faz parte das comemorações de aniversário de 71 anos da cidade e a iniciativa busca valorizar a pessoa idosa, oferecendo momentos de bem-estar, convivência e incentivo à prática esportiva, reafirmando o compromisso da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, SEJEL, através do Programa Viva Melhor, com o envelhecimento ativo e saudável.

Foto: Divulgação